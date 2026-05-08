「空飛ぶクルマ」の商用化に向けた会合で、発言する大阪府の吉村洋文知事＝8日午後、大阪市港区大阪府と大阪市は8日、「空飛ぶクルマ」の開発と運航を手がける民間3社、大阪メトロの代表者と市内で会合を開いた。商用化に向けて連携を強化するため、この6者で新たな組織を立ち上げる方針が決まった。吉村洋文府知事は会合で「全国に先駆け、大阪で空の移動革命を実現したい」と意気込んだ。3社はスカイドライブ（愛知県）、日