俳優・草刈正雄（７３）が５日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。母から「朝鮮戦争で亡くなった」と聞いていたアメリカ兵の父について語った。母・スエ子さんは２０１０年、７８歳で亡くなったが、父の写真も「見たことがなかった」といい、顔も知らなかった。婚外子だった。しかし、ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」の取材で、実は父ロバート・トーラーは朝鮮戦争後も生きており、２０１３年に８３歳でがんで亡くなっていた