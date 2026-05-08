実質的な封鎖状態が続くホルムズ海峡。これまでに海峡を通過した商船三井関連の船舶3隻について、通航料の支払いは行われていないことがわかりました。日本関連の船舶をめぐっては、これまでに商船三井の関連船舶3隻を含むあわせて4隻がホルムズ海峡を通過しています。こうしたなか、商船三井によりますと、すでに海峡を通過した3隻について、いずれも通航料は支払われていないということです。通航料を支払わず通過できた理由は明