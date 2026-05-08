「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が８日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。２日に東京ドームで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」を観戦し、井上が登場するときにロックギタリストの布袋寅泰が「バトル・オブ・モンスター」を生演奏で披露したことに感慨深い思いがあったことを明かした。西村氏は息