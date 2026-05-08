福井県の関西電力・美浜原発3号機の高圧タービンで蒸気漏れがありました。蒸気に放射性物質は含まれておらず、周辺への影響はないとしています。美浜原発3号機で8日午前4時8分に、原子炉建屋に隣接する建屋内の高圧タービン周辺から蒸気が漏れていることが分かり、原子炉が手動で停止されました。漏れた蒸気に放射性物質は含まれておらず、周辺への影響はないとしています。関西電力は正午、タービン周辺設備の温度が作業が行える