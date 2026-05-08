お笑いコンビ「カベポスター」の永見大吾が８日、自身の「Ｘ」を更新。結婚したことを発表した。永見は「鈴原動物園」という別名義のアカウントのポストをリポスト。「裏アカにてご報告があります」とつづった。「鈴原動物園」のポストでは、「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ。私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します」と永見が運営していると告白。その