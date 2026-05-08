ソフトバンクは８日、藤原大翔投手（２０）と支配下選手契約を締結した。背番号は「２２」に決定。最速１５６キロを誇る育成入団３年目右腕は会見で「ホークスのエースになりたい」と力強く語り、目標とするエース像に斉藤和巳二軍監督を挙げた。地元・飯塚高（福岡）出身の藤原は、２０２３年ドラフト会議で育成６位指名を受けてホークス入り。かねて球団内で素質を高く評価されてきた２０歳は、今春キャンプで侍ジャパンとの