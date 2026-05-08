革ジャン姿で傷ついた猫を救う“活動家”阪田泰志。保護シェルターの運営で多額の借金を抱えながらも町中の野良猫を救う前代未聞の計画「ねこ革命」を打ち上げるが――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、「はぐれ者とはぐれ猫2 前編 〜命を救う革命の行方〜」を、10日に放送する。阪田泰志さん名古屋の町で怒りと闘いながら、小さな命を救うことに人生を捧げる阪