お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（４０）が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、プロ野球・巨人で選手として活躍し、ヘッドコーチなどを務めた野球解説者でタレントの元木大介氏（５４）との２ショット写真を公開した。写真では元木氏がヤセて見え、ＳＮＳで心配の声が上がっている。金ちゃんは「元木さんとゴルフ！」と投稿。ゴルフ場でラウンドしたと思われる２ショット写真を添付した。写真では元木氏の顔