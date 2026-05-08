桜島爆発 噴煙3500メートルまで上がる 気象台によりますと8日午後4時15分、が発生しました。噴煙は火口から3500メートルまで上がりました。 大きな噴石が南岳山頂火口より1000から1300mの5合目まで飛散し、多量の噴煙が南東に流れています。 桜島の爆発的噴火はことし9回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています