月にわずか2回、ランチ限定で営業する“幻のラーメン店”が名古屋にあります。和食の職人が手がける一杯は高級食材を使った本格派。行列必至の人気の理由と、異色の営業スタイルに迫りました。 ■真鯛を使った極上ラーメン 名古屋市東区にある、月2回限定で営業するラーメン店「別邸 なかたけ縁(えにし)」。営業日には、開店前から行列ができる人気店です。 “幻のラーメン”とも