中東情勢悪化に伴う原油の価格高騰と供給不足の影響が、住宅や建設業界まで波及している。 石油化学製品のナフサ（粗製ガソリン）を主原料とするシンナーなどの塗料が足りず、塗装の業界団体は住宅建設やインフラ整備に深刻な問題が生じていると訴えた。TOTOやLIXILなどの住宅設備メーカーは受注調整の可能性に言及。資材価格の高騰は、さらなる住宅価格の値上げと工期の遅れにつながりかねない。 日