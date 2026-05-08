オオキンケイギクの成長抑制剤を初めて散布する中国地方整備局 岡山市の旭川の河川敷で、中国地方整備局が特定外来生物の駆除に向けた取り組みを始めました。 （記者リポート）「河川敷一面を覆いつくす、この黄色い植物。よく見かける花ですが、在来種に危険を及ぼすとされる特定外来生物なんです」 その植物は「オオキンケイギク」。5月～7月ごろに黄色い花を咲かせる草丈50～70cmの植物です。