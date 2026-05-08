右肩の違和感を抱える巨人のエース格・山粼伊織（27）が「再発」を訴え、チーム内はテンヤワンヤだ。【もっと読む】巨人にFA松本剛は必要だったのか昨季はチームトップの11勝（4敗）。今季の開幕投手の最有力候補だったが、「右肩のコンディション不良」のため、開幕直前に離脱。リハビリ班に合流して1カ月後の4月半ばに投球練習を再開した。4月下旬にはライブBPを行うなど、慎重に進めてきたはずだった。それが、実戦復