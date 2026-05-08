「中山美穂さんのご子息が20億円の遺産相続を放棄されて、その相続税が11億円だったということで相続税の負担の重さについて国民の間で大きな関心が高まっています」──4月9日、参議院財政金融委員会で発した参政党・塩入清香議員（43）の発言が世の中を騒がせた。【写真】最後の恋人となったミュージシャン男性にしなだれかかる中山美穂さんほか、ピンヒール姿で歩く中山さんなど2024年12月に54歳の若さで亡くなった中山美穂さ