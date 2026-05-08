「スネル復帰時にドジャースは佐々木朗希をマイナー降格させるべきだ」【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」今月4日に掲載された米カリフォルニア・ポスト紙電子版の記事のタイトルは辛辣だった。現地時間2日のカージナルス戦で6回5安打3失点、今季3敗目（1勝）を喫したドジャースの佐々木朗希（24）。その2日後、日本通で知られる同紙のディラン・ヘルナンデス記者がローテ左腕のスネルが今月中にメジャ