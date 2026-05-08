アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/08営業日時点＝ 上海銅 0.62％ 上海ゴム 0.55％ 上海異形鉄筋 0.3％ 大連とうもろこし -0.54％ 大連ポリエチレン -2％ 上海重油 -2.58％ ＊数値は前日比％