欧州株米国とイランの戦闘で、続落中東情勢の改善期待に水差される 東京時間16:38現在 英ＦＴＳＥ100 10195.44（-81.51-0.78%） 独ＤＡＸ24446.75（-216.86-0.88%） 仏ＣＡＣ40 8132.80（-69.28-0.83%） スイスＳＭＩ 13060.98（-74.45-0.56%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:38現在 ダウ平均先物JUN 26月限49756.00（+56.00+0.11%） Ｓ＆Ｐ500先