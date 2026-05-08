ファラージ氏 労働党は多くの伝統的な地域で壊滅状態にある われわれは、労働党の地盤でも大勝できることを証明している われわれは、当の組織体制を急速に整備した 実績を示しているが、奇跡を約束するわけではない （ファラージ・リフォームUK党首、英地方選挙結果について演説）