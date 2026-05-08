ポンド買い優勢、英地方選でリフォームＵＫが躍進＝ロンドン為替 本日のポンド相場は、英地方選挙でのリフォームUK（Reform UK）の躍進を受け、対ユーロを中心に堅調な動きを見せている。ナイジェル・ファラージ党首は、労働党の伝統的な支持基盤（レッド・ウォール）における自党の勝利を強調し、「労働党は壊滅状態にあり、我々の組織体制は急速に整備された」と自信を深める演説を行った。