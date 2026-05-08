アメリカ中央軍は7日ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていたミサイル駆逐艦3隻がイランから攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。被害は無かったとしていて、イラン側のミサイルとドローンの発射拠点などを標的に攻撃を行ったということです。一方、イランの中央軍司令部の報道官は、アメリカ軍がホルムズ海峡へ向かっていたイランの石油タンカーなど2隻の船舶を攻撃したほか、ホルムズ海峡の