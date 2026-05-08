プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（３６）がＳＮＳを更新し、ミニスカートのウェア姿を公開した。８日までにインスタグラムで「ＮＥＷキャディーバッグ！＠ｒｅｓｕｒｒｅｃｔｉｏｎ＿ｔｏｋｙｏかっこかわいい大人っぽ〜な私の相棒、お気に入りました。可愛い馬だなぁと思ったらペガサスみたいです。お間違い無く。」とつづり、赤地に鮮やかなペガサスが描かれたキャディーバッグの写真を公開。「そして今週は今