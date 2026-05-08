ユニクロは８日、イチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝の次世代育成プロジェクト「イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤＤＡＹ」の第２回を、６月２７日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催すると発表した。新たにサッカーの中山雅史氏、陸上の末続慎吾氏がコーチとして加わり、野球・サッカー・陸上の３競技で子供たちを直接指導する。同プロジェクトは昨年７月に第１回が開催。第２回となる