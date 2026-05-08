みんな知りたい！簡単副菜メニュー◎4月に人気だった記事は？ クックパッドニュースでは、料理にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！こんにゃくやキャベツなどのヘルシー食材を使った簡単な副菜レシピ集が注目されていました。 第5位:ホワイトソース不要、フランス発のグラタン「ドフィノワ」 5位にランクインしたのは、フランス発祥のグラタン