新婚っぽい…？ もしかして、結婚を意識しているのか？この子と結婚するのはなんかヤバい気がする。でも、別れ話をしたらもっとヤバいことになりそう…。彼女の異常なまでの愛に怯える彼。そこでとった行動とは…!?>>【まんが】勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係(ウーマンエキサイト編集部)