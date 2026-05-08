東京都を地盤とする地方銀行グループ、東京きらぼしフィナンシャルグループ（FG）は8日、都から注入された400億円分の公的資金を2026年度内に完済する計画だと発表した。これまでは28年度までを目標としていたが、業績が堅調なため前倒しを決めた。公的資金は都がきらぼしFGの株式を保有する形で、きらぼしFG前身の新銀行東京に投入。その後の再編などできらぼしFGが発足して以降も引き継がれていた。きらぼしFGは今回、都の保