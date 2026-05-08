バドミントンの宮崎友花選手のかわいさに渡邉航貴選手がメロメロになりました。日本バドミントン協会が7日、Instagramに投稿したのは渡邉選手がインタビュアーになって宮崎選手のラケットバッグ抜き打ちチェックをする動画です。渡邉選手の手持ちカメラに下唇をかみポーズを決める宮崎選手。バッグの中から取りだしたのは様々なキーホルダーです。「ともはスパイダーマンが実は好きなので」とスパイダーマンのレゴブロックを3体、