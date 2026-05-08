長岡市で市内に住む80代女性が現金1000万円とキャッシュカードをだましとられる特殊詐欺被害がありました。警察によりますと、ことし4月20日、女性の家の固定電話に宅配業者を名乗る男から電話があり、「あなた宛ての荷物を預かっている」と言われ、女性が身に覚えがないと答えたところ、指示された電話番号に電話するように言われました。女性が電話をかけると警視庁の警察官を名乗る男が電話に出て、「（女性の名前）さん