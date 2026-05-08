ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年5月8日から14日までのチラシは、「母の日特別号」。母の日のギフトにぴったりなシアーショートカーディガンやレーヨンブラウスといったきれいめアイテムから、初夏を彩るTシャツやワンピース、さらにエアリズム商品、最旬＆高機能ボトムスまで暑い夏も爽やかに乗り切る厳選アイテムが目白押し。キッズ＆ベビーアイテムも特別価格で多数登場しています。中でも特に