5月8日、Bリーグは公式チケットサービス「B.LEAGUEチケット」における転売行為の禁止について、あらためて注意を呼びかけた。 リーグのリリースによると、現在「Bリーグチケットサービス利用規約」に反する転売行為が確認されており、ファンが不利益を被るケースも発生しているという。 Bリーグは、すべてのファンが安全かつ安心してチケットを購入できるよう、B.L