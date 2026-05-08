ドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズンが、ディズニープラスのスターにて6月26日より全8話一挙独占配信されることが決定。あわせてキービジュアルが公開された。 参考：『一流シェフのファミリーレストラン』にみる真の創造性かつての“アメリカ映画”がここに 本作は、『SHOGUN 将軍』が社会現象を巻き起こしたFX制作による人気ドラマシリー