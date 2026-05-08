瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。8日夜も広く晴れるでしょう。 9日は全域で日差しがよく届いて、天気の崩れはない見込みです。日曜日にかけて湿度が低くなるため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山と津山で10度、高松で12度でしょう。8日朝よりも6度程度気温が低くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で24度の予想です。8日よりもやや気温が低くなります。一日の気温差は各地で1