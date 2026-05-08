ハクバの「Chululu ルモ バックパック カメラバッグ」が、Amazonで最大11%OFFのセール中となっている。5月8日（金）現在、参考価格が8,980円のところ、ブラックなら最も安い7,999円で購入可能だ。 コットンのような手触りと軽量性・撥水性・耐久性を兼ね備えるという、タスランナイロン生地を採用するバックパック。マットな質感で、カジュアルからアウトドアまで、さまざまなシーンに馴染むという。 カメラ収