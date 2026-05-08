ヘタフェのアンヘル・トーレス会長が、ホセ・ボルダラス監督との契約延長について語った。7日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ヘタフェでの2期目・3年目のシーズンを迎えているボルダラス監督。2010年代後半から、現在におけるまでの“アスロネス”の成功の象徴であり、信奉する故ヨハン・クライフから授かった「良い選手がいれば美しいフットボールができるが、そうでないのなら忘れてしまえ」という教えを胸に、現スカ