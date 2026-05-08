バイエルンがニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動き出したようだ。7日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。54年ぶりにブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新するなど欧州屈指の破壊力を誇るバイエルンだが、今夏の移籍市場では攻撃陣の拡充を目指している模様。加入初年度で素晴らしい活躍を見せているコロンビア代表FWルイス・ディアスのバックアッパー兼