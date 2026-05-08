聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第38弾は「ターンオーバー」だ。――◆――◆――過密日程や連戦を見据え、先発メンバーを大幅に入れ替えることを指す。単なる休養ではなく、選手のコンディション管理や戦術的な狙いを含めた、現代サッカーに欠かせないチームマネジメントの１つだ。特に短期間で試合が続く国際大会では、その重要性がさらに高まる。たとえばワ