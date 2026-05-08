【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、オダギリジョーらが出演する、映画『黒牢城』（6月19日公開）より、撮影現場レポートとメイキング写真が解禁された。 ■国宝・重要文化財で大規模ロケ敢行！黒沢組の「真剣」が交錯する撮影現場 舞台は戦国、有岡城。君主・織田信長に突如反旗を翻し、籠城作戦を決行した武将・荒