【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤原大祐（読み：ふじわらたいゆ）のDoleブランドPR動画に起用された楽曲「100目惚れ」の配信リリースが決定した。 ■PR動画に出演する岩井姉妹と同世代の藤原大祐が大切な人を想う気持ちを書き下ろした「100目惚れ」 2025年は7月期日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる－めぐり－』、映画『俺ではない炎上』、『（LOVE SONG）』出演MBSドラマ『透明な夜に駆ける君