8日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は89枚だった。コールの合計出来高は9枚。コールの出来高トップは6万7000円の8枚（1860円）だった。プットのの合計出来高は80枚。プットの出来高トップは2万円の44枚（6円高20円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格