重松製作所 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比14.9％減の9.3億円になったが、27年3月期は前期比9.3％増の10.2億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比1.2％増の6.1億円となったが、売上営業利益率は前年同期の13.5％→12.2％に低下した。 株探ニュース