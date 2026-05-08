ナンシン [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.7％増の2.9億円になり、27年3月期も前期比17.8％増の3.5億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.0％減の1.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.8％→3.2％に悪化した。 株探ニュース