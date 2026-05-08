東洋合成工業 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:50)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比10.1％減の35.9億円になったが、従来予想の26億円を上回って着地。27年3月期は前期比28.1％増の46億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比79.2％増の16億円に拡大し、売上