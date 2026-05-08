オンコセラピー・サイエンス [東証Ｇ] が5月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は9億1000万円の赤字(前の期は8億1500万円の赤字)に赤字幅が拡大し、14期連続赤字となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は1億2700万円の赤字(前年同期は9800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-52.9％→-55.0％に悪化