ＫＯＺＯホールディングス [東証Ｓ] が5月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は4700万円の赤字(前年同期は1000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.0％→-1.3％に悪化した。 株探ニュース