ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ [東証Ｓ] が5月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比40.7％増の61.7億円に拡大し、通期計画の118億円に対する進捗率は52.4％に達し、5年平均の47.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.8％減の56.2億円に減る計算になる。 直近