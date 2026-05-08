三菱自動車工業 [東証Ｐ] が5月8日大引け後(17:05)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.0％減の789億円になったが、従来予想の600億円を上回って着地。27年3月期は前期比1.4％増の800億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の463億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.3％→4.8％に改善した。 株探ニュース