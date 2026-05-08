手首に「スマートばんそうこう」を貼ることで、運動状態であっても、非侵襲で正確な血糖測定ができるようになりました。中国科学院蘇州生物医学工程技術研究所がこのほど開発したワイヤレス発汗フレキシブルセンシング技術は、「非侵襲的血糖測定」に新たなアプローチを提供しただけでなく、スマートウェアラブルデバイスによる慢性病管理の新たな応用シーンを開発しました。この成果はこのほど、国際的に権威ある学術誌「米国科学