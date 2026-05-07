齋藤飛鳥が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」。昨年7月に放送し、等身大の姿や貴重な本音トークが大反響を呼んだ本番組が、満を持して復活！日本テレビにて、5月22日（金）より4週連続でSeason2を放送する。▼放送日時（現状の予定）2026年5月22日（金）24時30分〜2026年5月29日（金）24時30分〜2026年6月5日（金）24時45分〜