きょう8日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11:17※関西ローカル）では、永見大吾探偵が「あがり症でも漫才がしたい！」という依頼を調査・協力する。【動画】今夜の『探偵！ナイトスクープ』予告映像依頼者の兵庫県の男性（28）は、趣味で漫才のネタを書いているのだが、人前で一度も披露したことはないという。もともと人前が苦手ではあったのだが、たくさんの人の前で何度か大恥をかいたこともあり、