女優の長谷川京子（47）が8日までに自身のインスタグラムを更新。美しい近影を公開した。「GW明けの打ち合わせ」と書き出した長谷川。「みっちりと打ち合わせした後」とつづってどアップの自撮りを披露した。「さあこれから夜ご飯とお弁当の買い物に行きます」と添えた。ファンからは「素敵でオシャレな京子さん」「いつも自然体な京子さんステキ」「京子さん素敵な笑顔です」「京子さんきれい」「素敵です」などのコメン